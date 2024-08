“Da almeno tre mesi una parte di Piazza Medaglia Miracolosa, a Cagliari, versa in queste condizioni. Posso essere abbastanza preciso perché passo spesso da quelle parti e posso assicurarvi che questa situazione era tale anche almeno un mese prima delle ultime elezioni comunali di due mesi fa”. Questa la denuncia di Vito Biolchini sul degrado in Piazza Medaglia Miracolosa, ormai una discarica a cielo aperto.

“Quando sono sceso dalla macchina per scattare questa foto ho incontrato un operatore ecologico col quale ha scambiato qualche parola” racconta. “‘È una vergogna’, mi ha detto, ‘al Comune sanno tutto ma la situazione è sempre questa. E anche i residenti hanno la loro responsabilità’. In ogni caso, sia come sia, questa situazione va avanti da almeno tre mesi”.

Poi la richiesta al sindaco Massimo Zedda e all’assessora Luisa Giua Marassi che hanno lanciato da qualche settimana l’operazione “Cagliari limpia”, per una pulizia straordinaria delle strade. “Vediamo quanto tempo ci vorrà per risolvere stabilmente la situazione di Piazza Medaglia: per pulire tutto e per impedire che questa parte di piazza non si trasformi nuovamente in una discarica”.

