Sono ancora molto gravi le condizioni del 13enne che martedì sera è rimasto ferito al Poetto dopo un tuffo in acqua. È ricoverato in Rianimazione all’ospedale Brotzu di Cagliari in seguito ad un trauma cranico e costantemente monitorato dai medici.

Il ragazzino, di origine filippina, era assieme ai genitori ad una festa. Verso le 22 ha deciso di tuffarsi in acqua, ma potrebbe non aver valutato la profondità data la scarsa visibilità.

Dopo qualche minuto, la sua nuotata ha perso consistenza e ha rischiato di annegare. I soccorsi lo hanno riportato riva e chiamato il 118. Quindi la corsa in ospedale: è corsa contro il tempo per salvargli la vita.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it