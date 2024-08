Pochi giorni all’inizio del campionato di calcio 2024/25 che vedrà Diletta Leotta come uno dei volti di punta della piattaforma Dazn. In attesa di poter cominciare a intervistare giocatori, dirigenti e allenatori, la presentatrice siciliana si sta godendo le vacanze in Sardegna.

Sul suo profilo Instagram, la Leotta ha pubblicato una serie di immagini da Porto Cervo dove sta trascorrendo alcuni giorni di relax e felicità assieme alla famiglia. In particolare assieme alla figlia Aria e al marito Loris Karius.

