Giornata di caldo e piogge in Sardegna per un Ferragosto molto variabile nei diversi territori dell’isola.

A Cagliari tantissime persone si sono presentate al Poetto sin dalle prime ore della mattina per godersi una buona giornata. Tanto caldo, cielo variabile, e tuffi in acqua per avere un po’ di refrigerio.

A Olbia, invece, spazio alla pioggia fitta. Per circa un’ora, un acquazzone ha bagnato strade e case. Lasciando poi spazio all’afa e al ritorno del sole.

Ore calde anche in 131, dove macchine si sono spostate da un capo all’altro dell’isola per raggiungere le località di mare o di montagna.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it