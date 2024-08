Tramite una diretta via social, il Ministro dei Trasporti e della Infrastrutture Matteo Salvini, si è espresso in merito all’assalto eolico che vede coinvolta anche la Sardegna: “Io sono a favore di tutte le energie rinnovabili e sono a favore del nucleare, ma non si possono mettere mostri eolici che su terra o mare danneggiano i paesaggi e rovinano panorami stupendi. Danneggiare bellezze come la Sardegna o la Puglia con questi mostri che portano business solo a qualcuno non penso sia il futuro del nostro Paese”.

Il leader del carroccio ha lanciato un appello anche per le generazioni future: “Sono convinto che l’Italia per essere un Paese moderno debba tornare a investire sul nucleare di ultima generazione”.

