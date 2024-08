Picchiato dalla sicurezza del locale durante una serata ad Alghero. Questa la denuncia presentata ai Carabinieri da parte di un 23enne che la sera del 14 agosto si trovava al Touch on the Beach di Alghero, quando improvvisamente è scoppiata una rissa di fianco al suo privè.

Secondo quanto riportato dal giovane, lui non c’entrava nulla con il litigio ma un addetto alla sicurezza ha iniziato a colpirlo. Un altro colpo poi arriva da un altro uomo, ferendolo all’occhio destro. Portato via dal locale, in ospedale gli viene diagnosticata una frattura orbitale con 30 giorni di prognosi. Al vaglio degli inquirenti anche un video girato dai presenti.

