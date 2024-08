Una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta nel pomeriggio alle 16:40 circa nella centralissima Via Toscana a San Teodoro per un incendio in una abitazione. Per cause in corso di accertamento, si sono innescate le fiamme all’interno dell’appartamento dove dormiva un uomo di 61 anni.

Allertati da un passante, il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto in modo tempestivo accedendo all’abitazione e traendo in salvo l’uomo che al momento dell’incendio era addormentato e rischiava di morire per via dei gas tossici.

Portato fuori dalla casa, è stato consegnato al personale del 118 per il successivo trasferimento all’ospedale. Successivamente è stata provveduta l’estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza dell’appartamento.

Sul posto era presente anche la polizia locale

