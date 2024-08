Il Cagliari, dopo una lunga telenovela estiva di calciomercato, riabbraccia finalmente Gianluca Gaetano. Il centrocampista ha svolto stamattina le visite mediche e sta raggiungendo la squadra a Lecce in questi minuti. Firma sul contratto che lo lega ai sardi a titolo definitivo per una cifra intorno ai 6 milioni di euri.

Non solo Gaetano, il Ds rossoblù Nereo Bonato è scatenato in queste ultime ore di calciomercato e ha riaperto i contatti con la Fiorentina per Antonin Barak, vecchio pallino della società isolana trattato anche nella passata sessione invernale. Barak è in uscita dalla viola.

Non solo centrocampo ma anche difesa, si tratta per l’ultimo tassello arretrato che corrisponde al nome di Carlo Soldati del Quaretaro.

