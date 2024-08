“Il Pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei non ha subito alcun “assalto” di utenti nei mesi estivi. Gli accessi nell’ultimo periodo sono stati gestiti in maniera adeguata e senza particolari criticità”.

Queste le precisazioni della Asl Ogliastra in merito alla notizia apparsa nelle scorse ore in alcuni organi di stampa che parla di una presunta pressione che il Pronto soccorso del nosocomio ogliastrino avrebbe subito nei mesi estivi.

“Dal 1 al 29 agosto abbiamo avuto 1780 accessi, con una media di 61 utenti al giorno: di fatto siamo tornati ai livelli pre-covid del 2019 – precisano dalla Asl Ogliastra. Nonostante si sia registrato un aumento degli accessi rispetto all’ultima estate, non c’è stato alcun “assalto” al nostro Pronto soccorso: la struttura non è mai andata in affanno ed ha gestito il flusso senza particolari criticità”.

