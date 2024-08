LNDC Animal Protection ha inoltrato una diffida al Primo Cittadino de La Maddalena, Fabio Lai, per invitarlo ad annullare nell’immediato le operazioni di abbattimento dei cinghiali ibridi nell’Isola di Spargi, in programma oggi dalle 16 alle 20, dopo gli ultimi eventi di aggressione verso i bagnanti, tra cui un bambino.

Piera Rosati, Presidente di LNDC Animal Protection, ha dichiarato: “Si sta ripetendo anche a Spargi l’ennesimo inutile spargimento di sangue, con provvedimenti violenti e non risolutivi. Una nuova sanguinosa e sterile operazione che dimostra l’incapacità della politica di investire in soluzioni di medio e lungo periodo che siano rispettose della fauna, dell’ambiente e in generale della vita di altri esseri viventi, come l’educazione delle persone e dei turisti per una reciproca e rispettosa convivenza con gli animali che abitano semplicemente la loro casa”.

“Rimane il punto fondamentale: come i tiratori scelti individueranno e uccideranno oggi gli animali ‘pericolosi’? Ribadiamo che il provvedimento emesso non consente in nessun modo l’individuazione reale di questi soggetti e tantomeno la risoluzione del problema” ha concluso Rosati.

