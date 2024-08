Tramonto con multa per Fedez a Porto Cervo. Il rapper aveva parcheggiato il Quad evidentemente in divieto di sosta e si è ritrovato con una multa da 60 euro.

“Sono indignato” ha fatto sapere con una storia su Instagram. Rivelando come il parcheggio fosse “perfetto”.

Poco dopo ha pubblicato un’altra storia in cui veniva “ripreso” dalla madre per l’alta velocità col quale stava guidando il quad. Infine una foto col tramonto e il saluto alle vacanze in Sardegna.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it