Paura anche a Carbonia per via di un incendio scoppiato questo pomeriggio intorno alle 14 nel quartiere di Serbariu. Le fiamme hanno raggiunto orti e giardini e si sono avvicinate alle case, tanto che alcune sono state evacuate per precauzione.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i volontari della protezione civile, oltre a carabinieri e polizia municipale che intanto hanno chiuso al traffico la via Santa Caterina.

