Questa mattina la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, ha presenziato ed è intervenuta alla commemorazione, in piazza Eccidio di Bugerru, per i 120 anni dalla protesta degli operai della miniera di Malfidano del 4 settembre 1904, che portò pochi giorni dopo al primo sciopero generale d’Italia.

“Non solo ricordo e memoria ma anche fatti e azioni concrete. Ho firmato – insieme ai segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil – il Patto di Buggerru, un protocollo di intesa per la qualità, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E siamo la prima Regione d’Italia a farlo” ha dichiarato Alessandra Todde.

Infine, la presidente della Regione ha concluso: “Perché in Sardegna la salute e la sicurezza per chi lavora non sono temi secondari. La Sardegna si conferma capofila nella lotta per i diritti dei lavoratori. E sono orgogliosa di esserne la presidente e di poter rappresentare il nostro popolo”.

