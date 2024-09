Ancora orgoglio per la Sardegna che porta due ragazze alla finale di Miss Italia. Si tratta di Elisa Armosini e Rebecca Cossu, rispettivamente da Arzachena e Cabras.

Ora, a una settimana dalla finale, le due ragazze sono alle prese con scatti, sfilate e perfezionamento della postura; il tutto sotto l’occhio vigile di tutor e insegnanti professionisti.

Elisa è arrivata a Miss Italia dopo aver vinto il titolo di Miss social alle finali regionali di Carbonia. Per Rebecca invece è arrivata la fascia di Miss Sardegna. Ora la gran finale, in programma per la prossima domenica.

