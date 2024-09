Una intervista lunga per Geppi Cucciari, che nell’ultimo numero di Vanity Fair ha aperto le porte della sua anima, mostrando il lato più profondo di sé.

In particolare ha parlato della madre, morta nel 2010 a causa di un cancro. Un ferita che ancora oggi non si è rimarginata e che ha costretto la presentatrice sarda a convivere col dolore.

“Penso a lei ogni giorno, credo che il dolore, la nostalgia e la malinconia vadano coltivate e ascoltate quanto le cose belle della vita. Il dolore non si supera. Io e mia madre eravamo molto vicine, ci siamo innamorate reciprocamente e ulteriormente da adulte: era una donna stupenda. La cosa che mi ha sempre colpito è che non era arrabbiata per quello che stava attraversando: è sempre rimasta dolce, disponibile e positiva, credo anche per rendere a tutti noi più facile starle accanto. Tenere la mano a chi ami, in quei momenti è straziante e meraviglioso insieme“.

