Un turista olandese di 62 anni, in vacanza in Sardegna, è morto questo pomeriggio a Palau. Stava nuotando in acqua quando, probabilmente a causa di un malore, è annegato.

Ad accorgersi delle difficoltà dell’uomo sono stati alcuni bagnanti, che sono riusciti a raggiungerlo e a riportarlo a riva. A nulla è però servito l’intervento di un medico che con l’aiuto di un defibrillatore Dae ha provato a rianimarlo.

All’arrivo dell’elisoccorso, l’equipe medica del 118 ha praticato la rianimazione cardiopolmonare ma dopo diversi tentativi ha potuto solo constatarne il decesso.

