Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani alla Unipol Domus contro l’Empoli di Roberto D’Aversa.

Sugli avversari: “L’impostazione è la stessa ma il tecnico nuovo ha idee sue, privilegiano il gioco in verticale e gli piace ribaltare l’azione. Per questo non hanno grandi numeri nel possesso, dobbiamo aspettarci l’aggressione al nostro portiere. Dobbiamo interpretare bene le varie situazioni di gioco consci dei limiti dell’avversario”.

Sui rossoblù: “Dobbiamo giocare in modo da avere marcature da tutti. Le occasioni creiamo ma dobbiamo essere più lucidi e tranqulli nella finalizzazione. Dobbiamo migliorare nel gesto tecnico e lo faremo già dalla prossima, mi preoccuperei se non producessimo occasioni”.

Lapadula e Pavoletti: “Potei schierare dal primo minuto uno dei due attaccanti. Non c’è la bacchetta magica per trovare il giocatore giusto partita per partita. Dobbiamo crescere come collettivo”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it