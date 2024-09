La gestione dei rifiuti a Cagliari affidata a De Vizia, Econord ed Etambiente terminerà il 29 settembre, con il comune di Cagliari che pubblicherà un nuovo bando per la gestione dei prossimi sette anni.

“Ieri in consiglio comunale si è dibattuto sulla questione, con il centrodestra che ha avanzato le proposte, per arginare il problema rifiuti, della creazione ulteriore di ecoisole, già presenti in alcune parti della città e diventate ricettacolo di qualsiasi tipo di rifiuto e soprattutto vandalizzate. La seconda proposta è stata quella del sistema pneumatico che permette di aspirare i rifiuti dentro a colonnine per essere trasportati un punto preciso; proposta che graverebbe pesantemente sul bilancio comunale per una cifra intorno ai 6,5 milioni di euro per quartiere” ha dichiarato la consigliera comunale Francesca Mulas Fiori.

Infine la conclusione della consigliera: “In definitiva si proseguirà con il sistema porta a porta, a cui saranno aggiunti i giusti correttivi in base alle esigenze dei cittadini. Si potenzierà la pulizia ordinaria e straordinaria e verrà stilato un patto di comunità affinché tutti si sentano coinvolti”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it