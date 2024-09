Il Cagliari è ufficialmente in crisi dopo appena cinque giornate di campionato. L’Empoli vince 2-0 all’Unipol Domus (Colombo, Esposito) e rifila la terza sconfitta di fila per i rossoblù.

Un copione già visto gli anni passati. Il Cagliari è mentalmente impaurito, confusionario, frenetico, senza idee e difensivamente fragile. Facile per i toscani inserirsi nelle pieghe di uno smarrimento complessivo al quale neppure Davide Nicola ha saputo dare una scossa.

Anzi le scelte del tecnico (sia nella formazione iniziale che in corso d’opera) hanno confuso ulteriormente la squadra, che non si è più ripresa. Ora la sfida di Coppa Italia con la Cremonese e la trasferta di Parma si fanno già decisive per il futuro di Nicola sulla panchina cagliaritana.

La Partita.

È un primo tempo fisico, con le due squadre che si sfidano in un botta e risposta che privilegia le difese. La gara però si sblocca al 33’: buco a centrocampo dei rossoblù, Colombo batte sulla corsa sia Mina che Scuffet. Il Cagliari si scuote, schiaccia l’Empoli nella propria metà campo ma non riesce a creare occasioni abbastanza pericolose.

Pronti, via: l’Empoli raddoppia. Esposito prima impegna Scuffet e a seguire infila un grande sinistro per il 2-0. La prima grande occasione rossoblù è del 73’, quando Gaetano in mezza rovesciata sfiora la traversa da posizione favorevole. Paratissima di Scuffet su Cacace, Nicola termina presto i cambi. Esposito sfiora il tris con un destro che sfiora il palo, attento Vazquez a frenare ancora una volta Gaetano e Pavoletti.

