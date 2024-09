Anche Tommaso Giulini si è presentato in sala stampa nel post gara tra Cagliari e Empoli. Il presidente rossoblù ha voluto esprimere il proprio dispiacere per la sconfitta e l’ennesimo inizio di campionato difficile.

Inizio difficile, arrivano le scuse. “Sono qui perché ci dispiace tantissimo, come a tutti i nostri tifosi. Giusto che io sia qui a dire che ci dispiace per la brutta prestazione fatta questa sera. Avevamo iniziato l’anno credendo di partire meglio, anche con le gare casalinghe, purtroppo a distanza di 5 partite abbiamo raccolto solo 2 pareggi e 3 sconfitte che ci portano a fare delle riflessioni”.

La squadra andrà in ritiro. “Ho detto all’allenatore che dato che questa squadra e lui devono trovare le chiavi giuste avrei gradito che la squadra andasse in ritiro. Nicola e Bonato decideranno poi insieme quanto durerà in base anche alle risposte che avranno”.

Sulle condizioni della squadra. “Vedo un gruppo sano. Stasera si è vista qualche reazione tra compagni non bella, frutto anche del nervosismo, ma mi sembra un gruppo sano. Devono trovare quella chiave, quella scintilla che ci permetta di fare un campionato sulla base delle aspettative che avevamo a inizio stagione”.

