Aveva 27 anni ed era appena stato assunto dall’azienda di trasporti Atp: Daniele Giglio ha perso la vita in una fatale immersione nel mare dell’Argentiera. Quello del sub era una delle sue più forti passioni.

“Non dovrebbe il mare portarsi via chi lo ama, non dovrebbe spegnere il sole che lo scalda, non dovrebbe privare tutti noi del sorriso così vero di un ragazzo meraviglioso che di quel mare ci raccontava le meraviglie” scrive Paolo su Facebook.

È solo uno dei tantissimi messaggi che amici e conoscenti hanno riversato sui social. Messaggi pieni di dolore e di cordoglio, di ricordi e piccoli aneddoti affettuosi verso il ragazzo.

Tante anche le foto che lo ritraggono mentre suona l’organetto, un’altra delle sue grandi passioni. Al fianco del maestro Bruno Loi ha accompagnato la processione delle feste religiose di tutta la Sardegna.

“Non riesco a credere che tutto si sia fermato così. Non riesco a trovare le parole in questo triste momento. Ciao Dani, ciao ragazzo dal cuore grande” scrive Emanuela su Instagram.

