Cuccioli di cane sono stati trovati da una coppia in una piazzola nei pressi di Nuoro. Qualcuno, a pochi giorni dalla loro nascita, li aveva abbandonati.

Fortunatamente, la coppia ha portato i piccolini nella sede dell’associazione Lida a Olbia. I volontari se ne stanno prendendo cura dalla serata di domenica 22 settembre.

“Sono le 23:00, al rifugio arriva un camper. A quest’ora nulla fa presagire qualcosa di buono. Scendono, hanno in mano una cuccetta, ci sono 4 cuccioli di cane di pochi giorni dentro un sacco. Li hanno trovati perché si sono fermati in una piazzola di sosta. Mille pensieri ti offuscato la vista, come facciamo ad allattarli??? Li hanno trovati a 1 ora e mezza di strada da noi, verso Nuoro. Siamo senza parole”.

L’associazione, attraverso i propri canali social, ha chiesto supporto affinché i cuccioli possano essere allattati e tenuti al meglio.

