La città di Alghero è sotto shock per la morte di un 16enne nella zona di Punta Moro. Il giovane era alla guida di uno scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’Apecar intorno alle 22.30 di ieri.

Il ragazzo stava rientrando a casa quando è entrato in collisione con l’altro mezzo che viaggiava sulla stessa carreggiata. L’intervento del 118 è stato immediato ma i tentativi di rianimazione sono risultati inefficaci. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Alghero.

