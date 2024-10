I Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno deferito in stato di libertà un uomo di 50 anni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e possesso di documenti falsi. L’individuo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato fermato nell’agro del comune di Quartu Sant’Elena su richiesta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di alcuni genitori preoccupati.

Secondo quanto riportato, nella mattinata alcuni genitori avrebbero notato l’uomo all’esterno di una scuola secondaria di primo grado, dove avrebbe tenuto comportamenti molesti. In particolare, l’individuo avrebbe disturbato gli studenti, bloccato le automobili in transito senza apparente motivo e creato apprensione tra genitori e ragazzi. Tali azioni avrebbero generato uno stato di agitazione e preoccupazione, spingendo i genitori a contattare i Carabinieri per richiedere un intervento immediato.

All’arrivo dei Carabinieri l’uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli operatori, rifiutandosi di collaborare e opponendo resistenza alle richieste delle Forze dell’Ordine. Nonostante le difficoltà iniziali, i militari sono riusciti a gestire la situazione, riportando la calma e accompagnando l’individuo in caserma e consentendo a studenti e genitori di tornare alla normalità e riprendere le proprie routine senza ulteriori disagi.

Una volta giunto presso la Stazione, il 50enne si è tranquillizzato. Tuttavia, alla richiesta di esibire i propri documenti di identità, si è inizialmente rifiutato di fornire le generalità e, successivamente, ha deciso di consegnare una carta d’identità che è risultata palesemente contraffatta. Questo fatto gli è valso una seconda denuncia nella stessa giornata, aggiungendosi al reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it