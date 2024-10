Circa duemila persone provenienti da tutta la Sardegna si sono presentate in mattinata davanti al Consiglio Regionale per la consegna delle 210.729 firme a sostegno della proposta di legge ‘Pratobello 24‘.

I rappresentanti dei comitati hanno ribadito il proprio no alla transizione energetica attuale, no alle aree idonee e sì ad una rivolta della Sardegna nei confronti dello Stato Italiano. E, in particolare, hanno ribadito la necessità che la loro proposta arrivi al più presto al voto, senza passare dalle commissioni.

“Deve essere chiaro a chi ci amministra e ai palazzi che questa piazza dice che siamo un popolo libero, che non accetterà nessuna imposizione in questa finta transizione energetica. Siamo riusciti a rallentarli, ma dobbiamo fare ancora tanto. L’energia deve essere a tutela della Sardegna, non al servizio delle multinazionali” ha dichiarato Davide Fadda, uno dei promotori.

I presenti hanno inscenato un flash mob con tanti palloncini arancioni, musica ad alto volume e danze. Intanto scatole con le firme saranno custodite in un locale ad hoc: lo ha disposto il presidente del Consiglio Regionale Piero Comandini.

