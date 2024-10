Anas al lavoro per riaprire il prima possibile al traffico la carreggiata Nord sulla statale 131 sul tratto di tre chilometri all’altezza di Nuraminis.

La viabilità della quattro corsie infatti era stata limitata per via di alcuni lavori di ammodernamento. La rimozione delle deviazioni è prevista tra lunedì 7 ottobre e martedì 8 ottobre, quando sarà ripristinata la regolare circolazione.

Attualmente, il traffico in direzione Cagliari è stato deviato sulla strada complanare, mentre in seguito verrà riportato nella carreggiata sud, mentre l’apertura al traffico della carreggiata nord consentirà il transito del traffico in direzione Sassari. Inizialmente saranno imposti dei limiti di velocità di 50 Km/h.

Inoltre, l’Anas ha reso noto che tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre ci sarà l’intervento di demolizione e ricostruzione del cavalcavia al Km 27.300 che comporterà l’interdizione al traffico dello svincolo di Nuraminis-Serramanna.

