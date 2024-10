Un motociclista di 63 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari in seguito ad un bruttissimo incidente.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava transitando sulla 554 quando ha perso il controllo della moto. Che ha sbandato e lo ha portato a schiantarsi violentemente contro il guardrail.

Il 63enne è finito sull’asfalto. Decisivo l’intervento e le segnalazioni degli automobilisti che stavano passando in quel momento.

Sul posto una ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito in ospedale in codice rosso. E gli agenti della polizia locale di Cagliari per i rilievi.

