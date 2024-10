Un automobilista a Sassari rischia guai molto seri per omesso soccorso in seguito ad un incidente che l’ha visto coinvolto. I carabinieri sono al lavoro per rintracciarlo attraverso la targa.

Secondo la ricostruzione dei testimoni, un’auto avrebbe travolto una moto nella rotatoria all’altezza del Tanit in via Predda Niedda. Uno scontro violentissimo che ha sbalzato via il centauro. L’uomo alla guida del veicolo non si è fermato, ma anzi sarebbe fuggito via facendo perdere le tracce.

Sull’asfalto, oltre al ferito e alla sua moto, è rimasto anche il paraurti anteriore della macchina. Con tanto di targa. Che sarà decisiva: così le forze dell’ordine potranno identificarlo.

Intanto il centauro non è in pericolo di vita: è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Ha riportato alcuni traumi, ma dovrebbe cavarsela con cure e riposo.

