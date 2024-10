L’influenza si prepara ad abbattersi sulla Sardegna e non solo, e quest’anno, riferiscono tra i corridoi delle Asl, potrebbe essere piuttosto aggressiva.

Per questo motivo è stata già avviata la campagna vaccinale perché con i primi freddi si teme un’ampia circolazione del virus. Sebbene il picco sia previsto per le vacanze di Natale, i primi casi sono già attesi per la fine di ottobre, quando dovrebbero calare le temperature.

Intanto le dosi di vaccini disponibili per tutta l’isola saranno circa 450mila, la stessa quantità dell’anno scorso. Le Asl intanto si preparano per le somministrazioni che dovrebbero partire dal 15 ottobre.

