Dramma a Perdaxius nella notte: un centauro di 45 anni ha perso la vita in seguito ad uno schianto contro il guardrail sulla strada provinciale 78 che porta a Carbonia.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe morto sul colpo. A trovarlo riverso per strada sono stati alcuni automobilisti che passavano per la provinciale. Chiamati i soccorsi, i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

I carabinieri di Narcao stanno indagando sulle cause: è possibile che l’uomo abbia dovuto scansare un animale. Sull’asfalto ci sarebbero i segni di una lunga frenata.

