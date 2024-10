È tempo di riaprire gli ombrelli in Sardegna perché sono in arrivo perturbazioni molto forti. La data cardine sarà domani, giovedì 17 ottobre: secondo i meteorologi de IlMeteo.it la bassa pressione, transitata anche tra Marocco ed Algeria, porterà un maltempo diffuso in tutta l’isola a partire dal pomeriggio.

Da venerdì 18 ottobre invece spire nuvolose e piovose porteranno grosse perturbazioni, con un carico di pioggia diffuso e abbondante.

