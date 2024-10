La Torres domina la Ternana ma la bella prestazione al Vanni Sanna non basta: la sfida si è conclusa sull’1-1. Al gol di Zambataro al 75’ ha risposto l’ingenuo autogol di Dametto pochi minuti più tardi.

Una partita ben giocata quella degli uomini di Alfonso Greco. In grado di scrollarsi di dosso la paura di non riuscire a essere incisivi tra le mura amiche. E invece tanto gioco, diverse occasioni, anche se con poca precisione.

La Ternana, tra le favorite alla vittoria del girone B di serie C, non è apparsa nella sua giornata migliore. In balia di una Torres gagliarda. Che al 75’ ha trovato finalmente il vantaggio su una bella giocata avviata da Nanni e conclusa da Zambataro.

Quando la gara sembrava avviarsi verso la conclusione favorevole, il pari ospite: cross velenoso in area, nel tentativo di chiudere su un avversario, Dametto insacca di testa nella sua stessa porta. A nulla, a quel punto, è valso l’assalto finale con una Torres ormai stanca.

