Vacanze dei vip, Luca Toni innamorato della Sardegna: “È la mia seconda casa”

L'ex attaccante della Nazionale è in vacanza a Porto Cervo e ha manifestato tutto il suo affetto per l'Isola: "Il posto che più ho nel cuore"

Non c’è miglior modo di trascorrere le vacanze che in un posto in cui ci si sente a casa. Lo sa bene Luca Toni che da 20 anni a questa parte ha sempre scelto la Sardegna come meta per il suo periodo di pausa.

Questa almeno è la percezione che l’ex attaccante della Nazionale ha dell’isola: “Stesso posto stessa casa ….un anno in più! La Sardegna rimane la mia seconda casa!” ha scritto sui social l’ex calciatore a margine di una sua foto che lo vede a Porto Cervo.

L’ex Bayern poi ribadisce: “Rimane il posto che ho di più nel cuore ormai sono quasi 20 anni!”

