Oggi ricorre il 16° anniversario della tragica alluvione che colpì Capoterra il 22 ottobre 2008, un giorno che rimane impresso nella memoria dell’intera Sardegna. Quel giorno, un’ondata di maltempo devastò il territorio, causando allagamenti, frane e l’esondazione del Rio San Gerolamo. La furia dell’acqua distrusse case, strade, scuole, negozi e attività provocando danni incalcolabili e la morte di 4 persone: Antonello Porcu, Licia Zucca, Anna Rita Lepori e Speranza Sollai.

La tragedia ha lasciato un segno profondo nella comunità e in tutta la regione e a distanza di 16 anni, il ricordo suscita ancora grande commozione. Fu uno degli eventi alluvionali più significativi dell’Isola, che portò a profonde riflessioni sul piano del rischio idro-geologico anche a livello nazionale. Oggi il ricordo di quel dramma è un monito a non sottovalutare mai i pericoli della natura.

Dal sindaco Beniamino Garau l’invito alle celebrazioni: “Ci ritroveremo domenica 27 ottobre alle ore 9.00 in piazza del municipio, per commemorare tutte le vittime delle varie alluvioni. Invito tutti i miei concittadini a partecipare numerosi come manifestazione di un ricordo, seppur doloroso, sempre vivo nei nostri cuori e nella nostra mente”.

