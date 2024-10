Svolta nelle indagini sulla rapina del 9 ottobre in un centro scommesse a Sestu. Dall’alba di oggi i Carabinieri sono al lavoro nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari, dove potrebbe stringersi in cerchio sui responsabili.

In azione i militari delle compagnie di Quartu e Sestu, oltre ai colleghi di Cagliari. L’operazione è coadiuvata da un elicottero. Nel corso della mattinata due persone sono state fermate, mentre si cerca anche un terzo responsabile.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it