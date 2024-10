Da un accordo tra gli assessori della Sanità Armando Bartolazzi e dell’Agricoltura Gianfranco Satta, nasce in Sardegna l’ufficio unico regionale per la governare i processi riguardanti la salute degli animali.

Non sono solo previste azioni di prevenzione sull’intera filiera del benessere animale in ambito zootecnico. Ma verrà anche creata un’anagrafe unica che metta insieme tutti i dati sulle nascite, le morti o la movimentazioni dei capi, utili anche per razionalizzare le procedure dei contributi.

“Non è esistita cioè finora per gli allevatori la possibilità di fare riferimento a un soggetto unico regionale per gli adempimenti di registro, obbligatori per legge, relativi alle nascite, alle morti, alle movimentazioni dei capi”.

L’assessore Bartolazzi ha deciso di incaricare l’Ares di predisporre una gara regionale in modo da avere una centralizzazione dei dati essenziali e poter costituire così un’anagrafe unica.

