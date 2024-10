La corsa verso l’Einstein Telescope della Sardegna non si ferma: la presidente Alessandra Todde ha annunciato la nascita di una unità di progetto strategica che seguirà tutto l’iter con una cabina di regia inter-assessoriale.

“Dal 28 al 30 ottobre la Regione Sardegna ospiterà a Su Gologone, nel nuorese, la Conferenza G7 Scienza e Tecnologia. Sarà un’occasione di confronto internazionale che avrà come focus l’impatto delle infrastrutture dedicate alla ricerca scientifica. Non è un caso che si parli di questo tema in Sardegna e, in particolare, in questo territorio. È il segno di un’attenzione crescente verso la candidatura del sito di Sos Enattos ad ospitare Einstein Telescope” spiega la governatrice.

La Regione ha approvato l’atto di indirizzo per la sottoscrizione di un accordo fra la Regione Sardegna e i partner istituzionali e territoriali volto alla creazione di una Governance multilivello per il sostegno e la promozione della candidatura sarda ad ospitare ET.

“Siamo in prima linea su questo fronte, abbiamo già stanziato i fondi per finanziare la costruzione di un nuovo centro di ricerca al posto dell’ex capannone RIMISA, sempre a Sos Enattos. L’Unità di Progetto è strategica: seguiremo l’iter autorizzativo, costituiremo una cabina di regia inter-assessoriale e un comitato promotore con le Università e gli enti di ricerca, sottoscriveremo infine un accordo di programma con i comuni dell’Area Progetto, le città capoluogo, le unioni dei comuni e le comunità montane impattate dall’opera. L’intera Sardegna si candida ad ospitare Einstein Telescope e lo vogliamo fare con il coinvolgimento costante delle comunità locali”.

