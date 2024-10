C’è un nuovo itinerario in Sardegna per tutti gli amanti dell’alpinismo e dell’escursionismo. Si chiama “Coru Meu” ed è stato liberato a metà ottobre da Alessandro Beber, Matteo Faletti e Marco Maganzini. A riportare la notizia è il portale Lo Scarpone.

Si tratta di una via di 390 metri e difficoltà fino a 6c+ a Punta Argennas. È stata aperta dal basso, utilizzando fix in acciaio marino 316. Tutte le soste sono state attrezzate per il rientro in corda doppia ma dalla sommità si può anche scendere a piedi.

“Coro Meu corre lá dove Punta Argennas precipita con il salto dal dislivello più alto tra tutti i suoi bastioni, in fronte a sua Maestà Punta Giradili, sopra alla baia dalle acque cristalline racchiusa tra la Guglia di Pedralonga (o Agugliastra) e Punta Calettino, in un contesto di indescrivibile bellezza”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it