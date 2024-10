Lo hanno fermato ieri sera per un controllo di routine da parte dei Carabinieri, ma alla richiesta di visionare il borsello ha opposto resistenza. Arrestato a Pula un 30enne di Villa San Pietro che, all’alt dei militari intorno alle 20.30 nel Corso Vittorio Emanuele ha provato a divincolarsi con la forza dal blocco delle autorità, causando anche delle lesioni a un Carabiniere.

Una volta placato, il borsello è stato perquisito e all’interno sono stati trovati 0,2 grammi di cocaina e un coltello. Il 30enne è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale. In mattinata, l’arrestato si presenterà davanti al giudice del Tribunale di Cagliari per il processo per direttissima.

