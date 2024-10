Il mondo della musica sarda è in lutto per la scomparsa del cantautore Mario Fabiani, all’anagrafe Mario Macciocco, morto all’età di 69 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Nato a Cagliari nel 1955, Fabiani ha iniziato la sua carriera musicale negli anni ’70 con il gruppo “Il Giocattolo”, ma è stato negli anni ’80 che ha raggiunto la notorietà da solista, grazie al successo del brano “Stella Stella” con cui si è classificato al secondo posto al Festivalbar.

Nel corso della sua carriera, Fabiani si è distinto non solo per il suo talento artistico, ma anche per il suo impegno sociale. Molto noto l’inno che dedicò al Cagliari Calcio, la squadra della sua città. Inoltre, ha contribuito alla realizzazione di musiche per spot pubblicitari e trasmissioni televisive, dimostrando grande versatilità come compositore, oltre ad essere diventato negli anni un punto di riferimento per tanti musicisti locali, con preziosi consigli che sapeva dispensare con grande cultura.

