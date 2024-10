Rimonta di grande tenacia e qualità per la Torres che è andata a vincere a Legnago per 3-2 grazie al gol nel finale di Guiebre (doppietta). A segno anche Fischnaller.

Una gara alle giostre per i rossoblù, un continuo sali e scendi che sarebbe potuto costare caro. Per due volte in svantaggio, sono riusciti a ribaltare la sfida fino all’assalto finale.

Assalto felice: il gol di Guiebre vale i tre punti e l’aggancio al secondo posto (assieme alla Ternana) nel girone B di serie C.

