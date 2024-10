Un violento nubifragio si è abbattuto su San Gavino Monreale nella serata di sabato 26 ottobre.

Le strade sono state inondate dalle forti piogge, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. In particolare nella zona della vecchia stazione, in via Roma, che tende ad allagarsi molto facilmente.

Tanta paura in paese. Il 18 novembre 2013, infatti, la cittadina divenne caso nazionale, con le strade enormemente allagate dal ciclone “Cleopatra”.

In quella occasione le strade diventarono fiumi, i canali esondarono, la parte bassa del paese venne completamente sommersa. Molte attività vennero colpite dal fango.

