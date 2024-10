“Nelle prossime ore verranno interrotte le ricerche del nostro amico Davide Manca, fuoristradista, velista e soprattutto un amico”. Inizia così il disperato appello sui social degli amici del 41enne scomparso nella notte tra sabato e domenica, travolto dalla furia dell’acqua mentre si trovava nella zona di Siliqua.

“Giovedì mattina ci ritroveremo alle 7 nell’incrocio di Siliqua sotto il castello per andare nel rio Camboni e scavare, spostare e cercare il nostro caro amico Davide. Chiunque si voglia unire è ben accetto, se avete amici o parenti che si vorranno unire fatevi trovare lì alle 7. Non preoccupatevi per i mezzi di trasporto, chi non ha un fuoristrada verrà portato da noi… più siamo meglio è”.

Intanto restano senza esito le ricerche delle squadre specializzate. L’unico indizio potrebbe essere un maglione ritrovato ieri.

