Federico Pilloni, giovane velista sardo, è il nuovo campione mondiale youth e junior della classe iQFOiL di windsurf. Il successo è avvenuto in Spagna nelle acque di Sa Rapita, Palma di Maiorca.

Pilloni si è piazzato al primo posto davanti al polacco Igor Lewinski e al francese Kylian Manhaval. Fin dalle prime due giornate ha imposto il ritmo, conquistando sei vittorie su sei prove completate. Nella giornata odierna, si sono svolte altre cinque prove da cui ha potuto scartare il peggior risultato della serie. Grazie ai risultati delle 11 prove totali portate a termine, si è imposto al vertice della classifica.

“Questa vittoria mi riempie di gioia è il secondo titolo di carattere mondiale conquistato quest’anno e non posso che esserne davvero felice. Naturalmente mi è dispiaciuto oggi, giornata finale dell’evento, non poter disputare la Medal Race, però delle 11 prove totali completate 10 sono course race, prove che reputo essere quelle più sfidanti, attraverso le quali vengono messe alla prova le capacità di un velista completo e di spessore”.

Il prossimo anno, Pilloni debutterà tra i senior.

