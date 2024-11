La filiale del Banco di Sardegna di via Roma a Serdiana è stata teatro di un tentato colpo questa notte. I rapinatori, entrati all’interno della banca, sono stati messi in fuga dall’allarme scattato immediatamente al loro ingresso, lasciando il colpo incompiuto.

Allertati dal sistema di sicurezza, i Carabinieri sono giunti sul posto per avviare le indagini e chiarire la dinamica dell’accaduto. Sono in corso verifiche per ricostruire i dettagli del tentativo di rapina e risalire all’identità dei responsabili.

