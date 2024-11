Un 39enne cagliaritano è stato arrestato dalla Polizia di Stato per possesso di droga ai fini di spaccio. Durante una perquisizione nella sua abitazione a Pirri, e successivamente in una seconda proprietà, la Squadra Mobile ha trovato circa 3,7 chilogrammi di hashish suddivisi in panetti da 50 e 100 grammi, insieme a materiale per il confezionamento. In una cassaforte sono stati inoltre rinvenuti 217mila euro in contanti, considerati proventi dell’attività di spaccio.

Gli agenti avevano monitorato il sospettato da tempo, attraverso dei puntuali appostamenti, ipotizzando che conservasse droga e denaro nelle abitazioni. Poi il blitz e ora l’uomo si trova detenuto nel carcere di Uta, in attesa del giudizio di convalida.

