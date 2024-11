Maurizio Cogoni è di nuovo a casa: a rivelarlo è stato la sua famiglia. L’uomo era scomparso due giorni fa e subito si era scatenato un coro di voci e di appelli sui social per il ritrovamento. In particolare perché avrebbe bisogno di cure urgenti, come reso noto da una parente.

Il ritrovamento ad opera dei carabinieri dopo che in centrale erano arrivate alcune segnalazioni di residenti di Quartu. La fine dell’ansia per la famiglia, che sui social ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito affinché tornasse a casa.

