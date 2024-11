Dramma a Sorso, in località Marritza. Un uomo che viaggiava sulla sua auto lungo la statale 200 è stato colto da un malore alla guida. La macchina ha sbandato uscendo fuori di strada e per il guidatore non c’è stato nulla da fare.

La vettura è finita improvvisamente fuori dalla carreggiata e immediatamente sono giunti i sanitari del 118 per tentare alla disperata di rianimare il 70enne. Purtroppo hanno solo potuto constatare il decesso.

Sul posto sono giunte anche le squadre dell’Anas insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi per comprendere la dinamica dell’accaduto.

