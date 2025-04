Tempio, dolore e commozione per la morte di Valentina Bianco

La comunità di Tempio Pausania piange la prematura scomparsa di Valentina Bianco, venuta a mancare all’età di 36 anni dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro una grave malattia. Anche l’amministrazione comunale, attraverso una nota, ha voluto esprime la propria vicinanza alla famiglia della giovane donna, ricordandone la forza, il sorriso e l’incredibile determinazione con cui ha affrontato la sua difficile sfida.

“La Città assiste attonita alla perdita di un’altra giovane vita come, purtroppo, in questi ultimi tempi è già tristemente accaduto” scrive il sindaco Gianni Addis, che ricorda anche come Valentina abbia purtroppo lasciato “la piccola Martina di 4 anni e il marito Massimo”.

“Valentina era una ragazza gentile e tenace, orientata al prossimo, che ha a lungo servito la comunità come volontaria della Protezione Civile – prosegue il primo cittadino – A tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze dell’amministrazione comunale”.

