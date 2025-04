Un grosso incendio ha distrutto un hotel di Arzachena che si stava preparando per la stagione turistica: ingenti i danni alla struttura

Arzachena, paura in un hotel: incendio devasta la struttura

Un vasto incendio ha colpito nella tarda serata di ieri l’hotel “Le Rose” a Santa Teresina, nel comune di Arzachena. Le fiamme, sviluppatesi all’interno di un magazzino della struttura ricettiva, hanno avvolto arredi e materiali destinati all’allestimento stagionale, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento.

L’allarme è scattato intorno alle 21.30, quando sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Arzachena. Data l’entità del rogo e la presenza di numerosi materiali infiammabili, si è reso necessario il supporto di un’autobotte proveniente dal distaccamento di Olbia. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte fino all’una del mattino, con i soccorritori impegnati a mettere in sicurezza l’area ed evitare ulteriori danni alla struttura.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’origine del rogo. Nessuna persona risulta coinvolta nell’episodio, ma i danni materiali sono ingenti.

Le autorità stanno ora valutando le condizioni della struttura per determinare gli interventi necessari al ripristino della piena operatività dell’hotel.

